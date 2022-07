Ultime Notizie – “Vogliono Nato asiatica”, Nordcorea contro Usa (Di domenica 3 luglio 2022) Corea del Nord contro Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Pyongyang minaccia un rafforzamento delle sue capacità militari parlando di uno slancio nella cooperazione a livello militare fra i tre Paesi, dopo il trilaterale dei giorni scorsi a margine del vertice Nato di Madrid, e denunciato quello che per la Corea del Nord rientra in un piano degli Usa per creare nella regione “un’alleanza militare come la Nato”. “La realtà dimostra chiaramente come l’obiettivo reale degli Stati Uniti nel diffondere voci sulla ‘minaccia Nordcoreana’ sia fornire un pretesto per la supremazia militare nella regione dell’Asia-Pacifico”, scrive l’agenzia Kcna citando un portavoce del ministero degli Esteri Nordcoreano dopo il vertice tra il presidente americano Joe Biden, il premier giapponese Fumio Kishida e il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 3 luglio 2022) Corea del NordStati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Pyongyang minaccia un rafforzamento delle sue capacità militari parlando di uno slancio nella cooperazione a livello militare fra i tre Paesi, dopo il trilaterale dei giorni scorsi a margine del verticedi Madrid, e denunciato quello che per la Corea del Nord rientra in un piano degli Usa per creare nella regione “un’alleanza militare come la”. “La realtà dimostra chiaramente come l’obiettivo reale degli Stati Uniti nel diffondere voci sulla ‘minacciana’ sia fornire un pretesto per la supremazia militare nella regione dell’Asia-Pacifico”, scrive l’agenzia Kcna citando un portavoce del ministero degli Esterino dopo il vertice tra il presidente americano Joe Biden, il premier giapponese Fumio Kishida e il ...

