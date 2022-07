Taranto: sbarco di 65 migranti Salvati al largo della Libia (Di domenica 3 luglio 2022) Erano stati recuperati al largo della Libia. A bordo della nave Gea Barents, di Medici senza frontiere, l’attracco in serata nel porto di Taranto, assegnato per lo sbarco dal ministero dell’Interno. A bordo 65 migranti ma anche il cadavere di una donna incinta originaria del Camerun: la 29enne non ce l’ha fatta, nella sua speranza di una vita migliore. L'articolo Taranto: sbarco di 65 migranti <small class="subtitle">Salvati al largo della Libia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 3 luglio 2022) Erano stati recuperati al. A bordonave Gea Barents, di Medici senza frontiere, l’attracco in serata nel porto di, assegnato per lodal ministero dell’Interno. A bordo 65ma anche il cadavere di una donna incinta originaria del Camerun: la 29enne non ce l’ha fatta, nella sua speranza di una vita migliore. L'articolodi 65 al proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

MSF_ITALIA : Dopo 4 giorni, ci è stato finalmente assegnato #Taranto come porto sicuro di sbarco. Il porto dista circa 24 ore da… - NoiNotizie : #Taranto: sbarco di 65 migranti salvati al largo della Libia - m_a_r_i_a_n_o__ : RT @MSF_ITALIA: Dopo 4 giorni, ci è stato finalmente assegnato #Taranto come porto sicuro di sbarco. Il porto dista circa 24 ore dalla nost… - Serena_CELI1 : RT @MSF_ITALIA: Dopo 4 giorni, ci è stato finalmente assegnato #Taranto come porto sicuro di sbarco. Il porto dista circa 24 ore dalla nost… - anastasiamadam : RT @MSF_ITALIA: Dopo 4 giorni, ci è stato finalmente assegnato #Taranto come porto sicuro di sbarco. Il porto dista circa 24 ore dalla nost… -