Milan-Douglas Luiz: c’è l’intesa. Si cerca di blindare Leao (Di domenica 3 luglio 2022) Ufficializzati i rinnovi di Maldini e Massara, architetti della vittoria scudetto, i rossoneri pensano a rinforzare ulteriormente una squadra già di per se competitiva. Milan-Douglas Luiz, c’è l’intesa tra club e tifoso, però c’è da trovare quella con il West Ham. La priorità però è il rinnovo di Rafael Leao. Milan-Douglas Luiz, cosa faranno i rossoneri per abbassare le pretese? Il brasiliano è diventato la prima scelta per la metà campo rossonera visto che Renato Sanches si avvicina sempre di più al PSG. I rossoneri hanno già avuto modo di parlare con l’entourage del giocatore, con cui sarebbe stata già trovata un’intesa. Il problema sarà la trattativa con il West Ham. Gli Hammers chiedono infatti 25-30 milioni, cifra considerata troppo alta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) Ufficializzati i rinnovi di Maldini e Massara, architetti della vittoria scudetto, i rossoneri pensano a rinforzare ulteriormente una squadra già di per se competitiva., c’ètra club e tifoso, però c’è da trovare quella con il West Ham. La priorità però è il rinnovo di Rafael, cosa faranno i rossoneri per abbassare le pretese? Il brasiliano è diventato la prima scelta per la metà campo rossonera visto che Renato Sanches si avvicina sempre di più al PSG. I rossoneri hanno già avuto modo di parlare con l’entourage del giocatore, con cui sarebbe stata già trovata un’intesa. Il problema sarà la trattativa con il West Ham. Gli Hammers chiedono infatti 25-30 milioni, cifra considerata troppo alta ...

Pubblicità

periodicodaily : Milan-Douglas Luiz: c’è l’intesa. Si cerca di blindare Leao #calciomercato #milan @lavocedelduke - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Milan, intesa con #DouglasLuiz . Ora le trattativa con l’#AstonVilla ??La richiesta dei Villains #LBDV #LeBombeDiVl… - carm_pana : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Milan, intesa con #DouglasLuiz . Ora le trattativa con l’#AstonVilla ??La richiesta dei Villains #LBDV #LeBombeDiVl… - mikeeb03 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Milan, intesa con #DouglasLuiz . Ora le trattativa con l’#AstonVilla ??La richiesta dei Villains #LBDV #LeBombeDiVl… - LucaDColella : RT @theMilanZone_: ??Douglas #Luiz potrebbe arrivare in prestito. Stesso discorso per #Diallo, dopo l’arrivo di Skriniar a Parigi. Per #Deke… -