L’oro di Ciavardini. La galassia dell’ ex Nar che fa i soldi col carcere (Di domenica 3 luglio 2022) Condannato per la strage di Bologna, l’ex terrorista si è rifatto una vita e insieme al figlio ha messo in piedi un business molto remunerativo. Il ruolo di Manuel Cartella, collaboratore del Garante dei detenuti del Lazio Leggi su repubblica (Di domenica 3 luglio 2022) Condannato per la strage di Bologna, l’ex terrorista si è rifatto una vita e insieme al figlio ha messo in piedi un business molto remunerativo. Il ruolo di Manuel Cartella, collaboratore del Garante dei detenuti del Lazio

L'oro di Ciavardini. La galassia dell' ex Nar che fa i soldi col carcere Se il figlio dell'ex Nar e il coadiuttore, cioè l' aiutante del garante dei detenuti del Lazio nominato dal consiglio regionale, vincono gli appalti pubblici con una cooperativa che impiega i detenuti da mettere alla prova. Insomma, a Roma e nel ...