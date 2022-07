Il maxi formato richiede il massimo gusto nell'abbinarla (Di domenica 3 luglio 2022) Oversize. Una tendenza che da diverso tempo è protagonista delle passerelle. E che vede in prima linea un capo irrinunciabile: la t-shirt. Fit regolare senza tempo, corta a scoprire l’ombelico come piace alla Gen Z. Oppure, appunto, maxi: il modello più ostico da portare, a causa del taglio – indubbiamente il più comodo, ma spesso poco donante. Leggi anche › T-shirt vincenti: le polo donna più belle dell’Estate 2022 Dove l’abbiamo vista T-shirt oversize, nelle collezioni Primavera-Estate 2022, se ne sono viste di tutti i tipi. Dai pezzi revival con i loghi stampati che ricordano le magliette da Festivalgoer, abbinate a succinti shorts di denim e stivaletti cut-out, fino ai capi dalla silhouette e dalle nuances pulite. Il bianco lascia spazio ai ... Leggi su iodonna (Di domenica 3 luglio 2022) Oversize. Una tendenza che da diverso tempo è protagonista delle passerelle. E che vede in prima linea un capo irrinunciabile: la t-shirt. Fit regolare senza tempo, corta a scoprire l’ombelico come piace alla Gen Z. Oppure, appunto,: il modello più ostico da portare, a causa del taglio – indubbiamente il più comodo, ma spesso poco donante. Leggi anche › T-shirt vincenti: le polo donna più belle dell’Estate 2022 Dove l’abbiamo vista T-shirt oversize,e collezioni Primavera-Estate 2022, se ne sono viste di tutti i tipi. Dai pezzi revival con i loghi stampati che ricordano le magliette da Festivalgoer, abbinate a succinti shorts di denim e stivaletti cut-out, fino ai capi dalla silhouette e dalle nuances pulite. Il bianco lascia spazio ai ...

