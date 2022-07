++ Festa per i suoi 40 anni, cade in pozzo artesiano e muore ++ (Di domenica 3 luglio 2022) Stava festeggiando il suo compleanno a Erice, nel Trapanese, con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri e l'uomo che compiva 40 anni ci è finito ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Stava festeggiando il suo compleanno a Erice, nel Trapanese, con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva unprofondo 25 metri e l'uomo che compiva 40ci è finito ...

Erice (Trapani), cade in un pozzo artesiano e muore durante la festa per i suoi 40 anni - Festa per i suoi 40 anni in Sicilia, molfettese cade in pozzo e muore