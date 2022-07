F1, Helmut Marko: “Oggi in gara le Red Bull saranno più veloci delle Ferrari, ma i sorpassi non saranno facili” (Di domenica 3 luglio 2022) “In assetto da gara saremo più veloci noi”. Helmut Marko non usa giri di parole, come suo solito, e fa le carte in favore della Red Bull pensando al Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, che prenderà il via questo pomeriggio alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali). Anche se la pole position è nelle mani di Carlos Sainz, dunque, il super-consulente del team di Milton Keynes non ha dubbi su quale sarà la vettura a dettare legge sul tracciato di Silverstone. “Red Bull e Ferrari saranno molto vicine, come del resto è accaduto lungo tutto il corso del campionato, ma saranno i sorpassi a decidere la questione. Su questa pista non sono certo ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) “In assetto dasaremo piùnoi”.non usa giri di parole, come suo solito, e fa le carte in favore della Redpensando al Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, che prenderà il via questo pomeriggio alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali). Anche se la pole position è nelle mani di Carlos Sainz, dunque, il super-consulente del team di Milton Keynes non ha dubbi su quale sarà la vettura a dettare legge sul tracciato di Silverstone. “Redmolto vicine, come del resto è accaduto lungo tutto il corso del campionato, maa decidere la questione. Su questa pista non sono certo ...

