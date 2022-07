Dolomiti | crolla un seracco sulla Marmolada | 15 coinvolti | 7 i feriti

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 luglio 2022) Una quindicina di persone sono rimaste coivolte dal distacco di un importantesul ghiacciaio della, sulle. Isono almeno sette, uno dei quali in gravi condizioni. Lo ha reso noto il Suem 118 del Veneto che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. Isono stati ricoverati in più ospedali.