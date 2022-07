Camaleonti: è morto il fondatore Antonio Cripezzi (Di domenica 3 luglio 2022) Camaleonti in lutto per la scomparsa di Antonio Cripezzi. Il cantante e tastierista, fondatore della band italiana, è stato trovato morto in una camera d’albergo a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. La morte sarebbe dovuta, secondo le prime indiscrezioni, ad un malore avuto nella notte che non gli avrebbe lasciato scampo. La band, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 3 luglio 2022)in lutto per la scomparsa di. Il cantante e tastierista,della band italiana, è stato trovatoin una camera d’albergo a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. La morte sarebbe dovuta, secondo le prime indiscrezioni, ad un malore avuto nella notte che non gli avrebbe lasciato scampo. La band, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

