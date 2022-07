VIDEO | TORNA ALLA JUVE: succede in un caso! (Di sabato 2 luglio 2022) Il rapporto tra Alvaro Morata e la JUVEntus si è interrotto ufficialmente solamente due giorni fa. Il calciatore ha salutato il club e viceversa, ma la storia tra lo spagnolo e la “Vecchia Signora” potrebbe non essere chiusa del tutto. Il calciatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe rinnovato il proprio legame con l’Atletico fino al 30 giugno 2024. Una mossa che potrebbe avvicinarlo ad un ritorno in Italia. Grazie al prolungamento del contratto, il direttore sportivo Cherubini potrebbe riportarlo a Torino con un nuovo prestito. Adesso la parola passa ai due club, i quali dovranno trovare un accordo sull’eventuale riscatto, che per quest’ultima stagione era fissato a 35 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori portata dALLA JUVEntus. Stando a quanto affermato dALLA rosea, nel budget della ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Il rapporto tra Alvaro Morata e lantus si è interrotto ufficialmente solamente due giorni fa. Il calciatore ha salutato il club e viceversa, ma la storia tra lo spagnolo e la “Vecchia Signora” potrebbe non essere chiusa del tutto. Il calciatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe rinnovato il proprio legame con l’Atletico fino al 30 giugno 2024. Una mossa che potrebbe avvicinarlo ad un ritorno in Italia. Grazie al prolungamento del contratto, il direttore sportivo Cherubini potrebbe riportarlo a Torino con un nuovo prestito. Adesso la parola passa ai due club, i quali dovranno trovare un accordo sull’eventuale riscatto, che per quest’ultima stagione era fissato a 35 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori portata dntus. Stando a quanto affermato drosea, nel budget della ...

