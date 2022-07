Tour de France 2022, risultati e ordine di arrivo seconda tappa: Jakobsen vince in volata, van Aert nuova maglia gialla (Di sabato 2 luglio 2022) Fabio Jakobsen vince la seconda tappa del Tour de France 2022, la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. Frazione non particolarmente impegnativa a livello altimetrico, ma di difficile interpretazione per via del vento, soprattutto nel finale sul lungo ponte del “The Great Belt” completamente sul mare. Fin dai primi chilometri si lanciano in fuga Sven Erik Bystrom, Magnus Cort, Cyril Barthe e Pierre Rolland. Il quartetto si sgrana in occasione del primo GPM, con i soli Cort (che si aggiudica tutte le tre salite di giornata) e Bystrom (a cui va lo sprint) a condurre. Proprio a meno di 20 km dal traguardo intermedio, sale l’azione del gruppo, che si porta fino a 15? dai due fuggitivi intorno ai 60km dal traguardo. A quel punto, Cort si rialza dopo aver raggiunto ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Fabioladelde, la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. Frazione non particolarmente impegnativa a livello altimetrico, ma di difficile interpretazione per via del vento, soprattutto nel finale sul lungo ponte del “The Great Belt” completamente sul mare. Fin dai primi chilometri si lanciano in fuga Sven Erik Bystrom, Magnus Cort, Cyril Barthe e Pierre Rolland. Il quartetto si sgrana in occasione del primo GPM, con i soli Cort (che si aggiudica tutte le tre salite di giornata) e Bystrom (a cui va lo sprint) a condurre. Proprio a meno di 20 km dal traguardo intermedio, sale l’azione del gruppo, che si porta fino a 15? dai due fuggitivi intorno ai 60km dal traguardo. A quel punto, Cort si rialza dopo aver raggiunto ...

Eurosport_IT : Che volata ragazzi! ?? #TDF2022 | #EurosportCICLISMO - sportli26181512 : Tour de France, Jakobsen vince la tappa di Nyborg: Van Aert in maglia gialla: Fabio Jakobsen (Quick-Step) ha trionf… - ingriddiamond : RT @RaiSport: ?? #Jakobsen vince in volata la seconda tappa del #TourDeFrance. Wout #VanAert nuova maglia gialla Rivedi l'arrivo ?? https://t… - tvdellosport : A JAKOBSEN LA 2ª TAPPA???? Fabio Jakobsen vince in volata la seconda tappa del Tour de France???? Van Aerts, secondo a… - sportface2016 : #TDF2022, le classifiche aggiornate delle maglie: #VanAert nuova maglia gialla -