Sondaggi, il dato-terremoto che ribalta il quadro: chi non va più a votare (Di sabato 2 luglio 2022) «Dal voto ideologico ormai siamo passati a quello economico, anche perché le ideologie non esistono praticamente più: gli elettori a basso reddito, dalla politica, vogliono aiuti concreti, e se la politica non è in grado di darglieli tranne a spot e a una platea molto ristretta come nel caso del reddito di cittadinanza, le fasce meno abbienti non vanno più avotare, ne abbiamo avuto la certificazione». È tranciante l'analisi di Carlo Buttaroni, fondatore e presidente dell'Istituto demoscopico Tecnè, pochi giorni dopo i ballottaggi delle elezioni amministrative. Al primo turno, il 12 giugno, stando alle rilevazioni di Tecnè era andato a votare soltanto il 28% degli elettori a basso reddito, contro il 63% di quelli a reddito medio e il 79% di quelli a reddito alto. «Al ballottaggio», spiega a Libero Buttaroni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) «Dal voto ideologico ormai siamo passati a quello economico, anche perché le ideologie non esistono praticamente più: gli elettori a basso reddito, dalla politica, vogliono aiuti concreti, e se la politica non è in grado di darglieli tranne a spot e a una platea molto ristretta come nel caso del reddito di cittadinanza, le fasce meno abbienti non vanno più a, ne abbiamo avuto la certificazione». È tranciante l'analisi di Carlo Buttaroni, fonre e presidente dell'Istituto demoscopico Tecnè, pochi giorni dopo i ballottaggi delle elezioni amministrative. Al primo turno, il 12 giugno, stando alle rilevazioni di Tecnè era ansoltanto il 28% degli elettori a basso reddito, contro il 63% di quelli a reddito medio e il 79% di quelli a reddito alto. «Al ballottaggio», spiega a Libero Buttaroni, ...

Pubblicità

AKConti : @Apndp @falcions85 La lega che è crollata come i 5 stelle è un dato di fatto , confermato dalle ultime elezioni. Pe… - SBidimedia : @AndreaB99907056 @enzinoze @EnricoLetta @CarloCalenda @emmevilla @peppeprovenzano @ZanAlessandro @pfmajorino… - Antiogu60 : #Perderebbe se fosse un dato reale. Voi #Farlochi usate il presente come se fosse un dato veritiero reale.… - OBIWANZSWIFT : what you guys think dato che mi annoio farò la serie di sondaggi - MikAyrton : @MaurizioVoltini @Liuto_ @Kapparar1 Infatti! I sondaggi sono come diceva Totò 'Armiamoci e andate'il giusto sarebbe… -