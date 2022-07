Sinner agli ottavi trova Alcaraz - Sport - quotidiano.net

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ?? Carlos Alcaraz agli ottavi di Wimbledon! ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Sinner |… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS #WIMBLEDON, #SINNER AGLI OTTAVI: L'AZZURRO BATTE #ISNER 6-4, 7-6, 6-3 #SkyWimbledon #SkySport #Wimbledon2022 - SkySport : #Sinner vola agli ottavi di #Wimbledon! ?? Preparate i ??, su Sky e in streaming su NOW ci aspetta una sfida ?? Guard… - TennisWorldit : 'Sto cercando di abituarmi': Jannik Sinner spiega l'approdo agli Ottavi di Wimbledon - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #Wimbledon: #Sinner agli ottavi incontrerà Alcaraz -

Aspettando oggi la sfida tra Sonego e Nadal, il tennis azzurro festeggia l'approdoottavi di Jannik, che ora troverà il baby fenomeno spagnolo Alcaraz. Ieri Jannik è arrivato per la prima voltaottavi di Wimbledon, battendo in tre set l'americano John Isner 6 - 4 7 -...Jannikse la vedrà contro lo spagnolo Carlos Alcarazottavi di finale del torneo di Wimbledon 2022 . Terzo confronto in carriera tra i due giovani talenti, che si sono affrontati nel 2019 in un ...Il tennista altoatesino supera l’americano (che aveva battuto Murray) e va agli ottavi di finale, dove sfiderà lo spagnolo Alcaraz ...Aspettando oggi la sfida tra Sonego e Nadal, il tennis azzurro festeggia l’approdo agli ottavi di Jannik Sinner, che ora troverà il baby fenomeno spagnolo Alcaraz. Ieri Jannik è arrivato per la prima ...