Pensione di reversibilità, aumenti in arrivo: stop alle decurtazioni, ecco per chi (Di sabato 2 luglio 2022) Una sentenza della Corte Costituzionale si è pronunciata sui limiti alle aee. Per chi cambia l’importo su Pensione di reversibilità e cumulo? Svolta per quanto riguarda le pensioni di reversibilità in caso di cumulo con redditi aggiuntivi. La sentenza pronunciata della Corte Costituzione si è pronunciata in merito. La decisione, quindi, riguarderà l’impossibilità di sancire una decurtazione superiore all’importo degli stessi redditi. Adobe StockIl discorso sulla Pensione di reversibilità può cambiare definitivamente dopo la sentenza della Corte Costituzione. La sentenza di riferimento è la 167/2022, la Consulta ha accolto la questione messa in luce dalla Corte dei Conti del Lazio. La Corte ha messo in evidenza l’articolo 1, comma 41, legge numero 335 del 1995. Legge ... Leggi su chenews (Di sabato 2 luglio 2022) Una sentenza della Corte Costituzionale si è pronunciata sui limitiaee. Per chi cambia l’importo sudie cumulo? Svolta per quanto riguarda le pensioni diin caso di cumulo con redditi aggiuntivi. La sentenza pronunciata della Corte Costituzione si è pronunciata in merito. La decisione, quindi, riguarderà l’impossibilità di sancire una decurtazione superiore all’importo degli stessi redditi. Adobe StockIl discorso sulladipuò cambiare definitivamente dopo la sentenza della Corte Costituzione. La sentenza di riferimento è la 167/2022, la Consulta ha accolto la questione messa in luce dalla Corte dei Conti del Lazio. La Corte ha messo in evidenza l’articolo 1, comma 41, legge numero 335 del 1995. Legge ...

