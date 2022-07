Luca Salatino-Soraia Ceruti | scoppia la bomba | i fan restano a bocca aperta

(Di sabato 2 luglio 2022) Tornano a sognare i fan di, infatti in queste ore è esplosa laper tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Sono ore trepidanti per tutti i followers diCaruti, visto che i due starebbero provando addirittura a convivere. Andiamo a vedere cosa c’è di L'articolo proviene da Inews24.it.

Anche con la scelta dic'è stata una piccola polemica. Il tronista ha scelto di abbandonare lo studio con Soraia Ceruti dando un dolore grandissimo ad un'altra delle sue corteggiatrici, ...Tra questi potrebbe rientrare Lilli Pugliese , corteggiatrice e non scelta diquest'anno. Uomini e donne, Ida e Gemma si riuniscono / Tina le stronca! Uomini e donne e non solo: Maria ...Tornano a sognare i fan di Luca Salatino e Soraia Ceruti, infatti in queste ore è esplosa la bomba per tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Sono ore trepidanti per tutti i followers di Luca ...Tutto è partito dalla risposta di Alessio Ceniccola: “Mi conoscono grazie a Uomini e Donne, non grazie a Samantha”.