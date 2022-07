LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 19.00 la finale di Chiara Pellacani. Sargent Larsen eliminato in semifinale (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.50: Appuntamento alle 19 con la finale dai tre metri di Chiara Pellacani. 17.48: Andreas Sargent Larsen ha chiuso alla fine all’ultimo posto. L’azzurro lo rivedremo agli Europei. 17.47: Yang Hao stravince la semifinale con il punteggio di 520.30 davanti al connazionale Yang Jian (503.85). 17.46: Il giapponese Tamai concluderà al terzo posto con 471.95. Il primo del resto del mondo dietro ai cinesi. 17.43: Si qualifica anche il quindicenne americano Hedberg, che ottiene 388 punti. Davvero bravissimo il quindicenne statunitense. 17.39: Ci stiamo dirigendo verso la ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.50: Appuntamento19 con ladai tre metri di. 17.48: Andreasha chiuso alla fine all’ultimo posto. L’azzurro lo rivedremo agli Europei. 17.47: Yang Hao stravince la semicon il punteggio di 520.30 davanti al connazionale Yang Jian (503.85). 17.46: Il giapponese Tamai concluderà al terzo posto con 471.95. Il primo del resto del mondo dietro ai cinesi. 17.43: Si qualifica anche il quindicenne americano Hedberg, che ottiene 388 punti. Davvero bravissimo il quindicenne statunitense. 17.39: Ci stiamo dirigendo verso la ...

