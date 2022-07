LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Lara Vieceli all’attacco, il gruppo insegue (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA tappa DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia Donne 2022 12.02 Prende subito un discreto margine la portacolori del team Ceratizit WNT. 12.01 Parte l’attacco di una nuova atleta. Dovrebbe trattarsi dell’italiana Lara Vieceli! 11.59 Ripresa Berteau! 11.57 Accelerata improvvisa in gruppo in questo primo tratto in piano. Crolla il vantaggio della battistrada. 11.54 Continua la corsa di Victoire Berteau mentre è finito l’iniziale tratto di discesa. Da qui in poi quasi tutta pianura, con qualche piccolo strappetto non particolarmente impegnativo. 11.51 La tappa odierna non ha in programma ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE12.02 Prende subito un discreto margine la portacolori del team Ceratizit WNT. 12.01 Parte l’attacco di una nuova atleta. Dovrebbe trattarsi dell’italiana! 11.59 Ripresa Berteau! 11.57 Accelerata improvvisa inin questo primo tratto in piano. Crolla il vantaggio della battistrada. 11.54 Continua la corsa di Victoire Berteau mentre è finito l’iniziale tratto di discesa. Da qui in poi quasi tutta pianura, con qualche piccolo strappetto non particolarmente impegnativo. 11.51 Laodierna non ha in programma ...

Pubblicità

lstvshowsaddict : Quando esci dove vai? Cinema, locali, giri per la città? — Dipende dalla settimana… al cinema ci vado poco però per… - Alex_dpl87 : @GiuseppePasin @MatteoPeterlon1 @mifo1069 @confundustria Dire che reattori di quarta generazione 'non esistono' non… - giro_donne : ???? ULTIMA TAPPA IN SARDEGNA ?? ???? LAST STAGE IN SARDINIA ?? ?? Start —> 10:45 | Finish —> 14.15 ?? LIVE STREAMING —> 12… - giro_donne : RT @Eurosport_IT: Dopo l'arrivo in volata di Tortolì si riparte da Cala Gonone ????????? ?? H 12:45 - Cala Gonone > Olbia (113.4 km) ?? Tutt… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: Dopo l'arrivo in volata di Tortolì si riparte da Cala Gonone ????????? ?? H 12:45 - Cala Gonone > Olbia (113.4 km) ?? Tutt… -