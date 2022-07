Il Pnrr di Draghi e il Modello Genova si infrangono sulla nuova Diga (Di sabato 2 luglio 2022) Va deserta la gara per l'opera marittima più costosa della storia italiana, simbolo del Recovery Plan italiano. Il sindaco Bucci assicura che si va avanti. Ma il progetto spacca la comunità genovese sui costi-benefici, mentre una voce circola sotto la Lanterna: è il nuovo Mose? Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 luglio 2022) Va deserta la gara per l'opera marittima più costosa della storia italiana, simbolo del Recovery Plan italiano. Il sindaco Bucci assicura che si va avanti. Ma il progetto spacca la comunità genovese sui costi-benefici, mentre una voce circola sotto la Lanterna: è il nuovo Mose?

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #Pnrr per questo semestre. Il M… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Oltre gli interventi di emergenza occorrerà predisporre presto un grande piano per ovviar… - lucianonobili : Il governo #Draghi ha conseguito i 45 traguardi previsti dal cronoprogramma #PNRR e puó accedere alla seconda rata… - LallaM40589392 : RT @michele_geraci: Se si votasse, non ci sarebbe il governo, quindi si avrebbe 1) Surgelato il #PNRR: Debito si abbassa 2) Surgelato invi… - LuigiIvanV : RT @michele_geraci: Se si votasse, non ci sarebbe il governo, quindi si avrebbe 1) Surgelato il #PNRR: Debito si abbassa 2) Surgelato invi… -