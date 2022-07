Biglietti amichevole Inter-Lugano: dove trovarli, prezzi e come acquistarli (Di sabato 2 luglio 2022) Sta per alzarsi il sipario sulla stagione della Serie A. L‘Inter aprirà il nuovo campionato sabato 13 agosto contro il Lecce e vuole sfruttare queste settimane per prepararsi al meglio. L’estate nerazzurra sarà scandita anche da diversi incontri amichevoli, per testare la forma. Il primo appuntamento è per martedì 12 luglio, quando alle 18:30 l’Inter sfiderà il Lugano nella Lugano Supercup. Si tratta ormai di una tradizione per i nerazzurri, che torneranno a sfidare la squadra svizzera (che ha chiuso al quarto posto l’ultima SuperLeague) come nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Per assistere alla sfida sono in vendita i Biglietti sul sito ufficiale del Lugano, al seguente link: https://luga.ws/supercup2022. Inter, CALENDARIO AMICHEVOLI 2022: ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Sta per alzarsi il sipario sulla stagione della Serie A. L‘aprirà il nuovo campionato sabato 13 agosto contro il Lecce e vuole sfruttare queste settimane per prepararsi al meglio. L’estate nerazzurra sarà scandita anche da diversi incontri amichevoli, per testare la forma. Il primo appuntamento è per martedì 12 luglio, quando alle 18:30 l’sfiderà ilnellaSupercup. Si tratta ormai di una tradizione per i nerazzurri, che torneranno a sfidare la squadra svizzera (che ha chiuso al quarto posto l’ultima SuperLeague)nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Per assistere alla sfida sono in vendita isul sito ufficiale del, al seguente link: https://luga.ws/supercup2022., CALENDARIO AMICHEVOLI 2022: ...

