Transizione ecologica - Cingolani: "Cè spazio per i biocarburanti" (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i motori endotermici non è ancora stata scritta l'ultima parola. Lo abbiamo scritto nell'immediatezza della decisione del consiglio europeo dell'energia del 27 e 28 giugno scorsi e lo ha ribadito, in un comunicato, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, commentando la decisione di azzerare le emissioni di anidride carbonica delle auto e dei furgoni immessi sul mercato a partire dal 2035. " stata raggiunta un'apertura importante per l'utilizzo di carburanti sintetici a impatto ambientale zero (o comunque molto basso), che consentono la riduzione sostanziale della CO2 anche utilizzando motori tradizionali", ha sottolineato Cingolani, secondo cui tale soluzione "ripristina il principio della neutralità tecnologica del pacchetto normativo - garantendo che tutte le tecnologie possano contribuire al ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i motori endotermici non è ancora stata scritta l'ultima parola. Lo abbiamo scritto nell'immediatezza della decisione del consiglio europeo dell'energia del 27 e 28 giugno scorsi e lo ha ribadito, in un comunicato, il ministro della, Roberto, commentando la decisione di azzerare le emissioni di anidride carbonica delle auto e dei furgoni immessi sul mercato a partire dal 2035. " stata raggiunta un'apertura importante per l'utilizzo di carburanti sintetici a impatto ambientale zero (o comunque molto basso), che consentono la riduzione sostanziale della CO2 anche utilizzando motori tradizionali", ha sottolineato, secondo cui tale soluzione "ripristina il principio della neutralità tecnologica del pacchetto normativo - garantendo che tutte le tecnologie possano contribuire al ...

