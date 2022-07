Tommaso Stanzani, il retroscena sul suo coming out: parla proprio lei (Di venerdì 1 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Stanzani è felicemente fidanzato con Tommaso Zorzi, una delle coppie più seguite ed amate sui social. Ma sapere come è avvenuto il suo coming out? È stato rivelato il retroscena: ecco che cosa è stato detto. Lo abbiamo conosciuto come uno dei talenti nella scuola di Amici, un percorso interrotto a metà serale ma Leggi su youmovies (Di venerdì 1 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è felicemente fidanzato conZorzi, una delle coppie più seguite ed amate sui social. Ma sapere come è avvenuto il suoout? È stato rivelato il: ecco che cosa è stato detto. Lo abbiamo conosciuto come uno dei talenti nella scuola di Amici, un percorso interrotto a metà serale ma

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : Tommaso Stanzani, la mamma parla del coming out del figlio: 'Fin da piccolo avevo capito' - occhio_notizie : Coming out di Tommaso Stanzani, ora parla la madre: “Vi dico come l'ho capito” #amici20 #tommasostanzani - ansiaepizza : RT @blogtivvu: La mamma di Tommaso Stanzani parla del coming out del figlio: la bellissima reazione – VIDEO - 66Kindle : RT @blogtivvu: La mamma di Tommaso Stanzani parla del coming out del figlio: la bellissima reazione – VIDEO - Chiara762 : RT @blogtivvu: La mamma di Tommaso Stanzani parla del coming out del figlio: la bellissima reazione – VIDEO -