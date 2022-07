Spezia, ecco Gotti: “Qui c’è una rosa giovane, con grandi margini di miglioramento” (Di venerdì 1 luglio 2022) Lo Spezia ha finalmente il suo nuovo allenatore. Nella giornata odierna Luca Gotti si è presentato alla stampa, dicendosi molto felice di aver sposato il progetto bianconero: “Ho avuto altre offerte, ma c’è stato un aspetto determinante che mi ha portato a scegliere questo club. C’è la sensazione che lo Spezia cercasse proprio me, come allenatore e come persona, al di là degli aspetti economici. Il percorso avuto da questa squadra è anomalo, c’è una rosa giovane con poca esperienza in Serie A. I ragazzi hanno grandi margini di miglioramento. Da parte della società ho avuto delle rassicurazioni, sostituiranno le eventuali partenze ed inseriranno dei nuovi innesti funzionali”. L’allenatore ha dimostrato di avere già le idee chiare sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Loha finalmente il suo nuovo allenatore. Nella giornata odierna Lucasi è presentato alla stampa, dicendosi molto felice di aver sposato il progetto bianconero: “Ho avuto altre offerte, ma c’è stato un aspetto determinante che mi ha portato a scegliere questo club. C’è la sensazione che locercasse proprio me, come allenatore e come persona, al di là degli aspetti economici. Il percorso avuto da questa squadra è anomalo, c’è unacon poca esperienza in Serie A. I ragazzi hannodi. Da parte della società ho avuto delle rassicurazioni, sostituiranno le eventuali partenze ed inseriranno dei nuovi innesti funzionali”. L’allenatore ha dimostrato di avere già le idee chiare sulla ...

