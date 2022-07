Palermo, non solo Brunori: a colloqui con la Juve anche per un altro giocatore (Di venerdì 1 luglio 2022) In attesa di definire la permanenza in rosanero di Matteo Brunori, Palermo e Juventus discutono del possibile sbarco sull'isola di un altro... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) In attesa di definire la permanenza in rosanero di Matteontus discutono del possibile sbarco sull'isola di un...

Pubblicità

borghi_claudio : @Resistenza1967 @AlbertoBagnai @GuidoDeMartini @armandosiri grazie ma non perdere tempo a convincerli. Io che sono… - Giorgiolaporta : Analisi delle #elezioniamministrative2022 dopo i #ballottaggi. #CDX conquista 4 capoluoghi di regione su 5, strappa… - jacopogiliberto : @amodio_enzo @Marcopierini10 il lena dovrebbe essere ancora attivo. milano è disattivato, ispra essor in decommis… - menomafie : @matteosalvinimi Vediamo cosa succede a Palermo con il nuovo sindaco di centro destra o in regione Sicilia. Vai ne… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Palermo, non solo N. Caviglia: piace l’under 21 Stramaccioni. Vicari… -