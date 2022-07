Mascherine Ffp2 in ufficio raccomandate, smart working per i fragili: la bozza dell’accordo fino al 31 ottobre (Di venerdì 1 luglio 2022) Con i contagi che ritornano a aumentare, qualche domanda sorge spontanea sull’aver tolto l’obbligo delle Mascherine ovunque. Ma, ormai, anche se non fosse stata la scelta giusta, è stata fatta e il Governo non retrocede. Qui il pdf della bozza di protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto del Covid che a giorni verrà siglata. X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Con i contagi che ritornano a aumentare, qualche domanda sorge spontanea sull’aver tolto l’obbligo delleovunque. Ma, ormai, anche se non fosse stata la scelta giusta, è stata fatta e il Governo non retrocede. Qui il pdf delladi protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto del Covid che a giorni verrà siglata. X Leggi anche ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Approvate le nuove misure anti-Covid negli ambienti di lavoro del settore privato. Le mascherine sono raccomandate… - MediasetTgcom24 : Covid, mascherine Ffp2 raccomandate in ufficio e smart working per i fragili: ecco le nuove misure fino al 31 ottob… - rtl1025 : ??#Mascherine FFp2 raccomandate in particolari contesti e per i 'fragili'. Lo prevede il 'Protocollo aggiornamento'… - themax82 : RT @tutinodavide: 16 giugno il #governo Draghi estende l'obbligo di #mascherine FFP2 per i mezzi di trasporto, #treni compresi. 16 giugno 2… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Approvate le nuove misure anti-Covid negli ambienti di lavoro del settore privato. Le mascherine… -