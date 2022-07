LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Franceschi oro, argenti per Mora e Rivolta. Squalificata la 4×200 uomini (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11 Attenzione però: Squalificata l’Italia, evidentemente per un errore in un cambio. Vince dunque la Grecia avanti alla Spagna, Turchia che sale al terzo posto. 21.06 Grecia seconda in 7.17.91, terza la Spagna in 7.23.07. 21.05 STRAVINCE L’ITALIA! AZZURRI CAMPIONI NELLA 4×200 STILE LIBERO CON IL TEMPO DI 7.14.02!! 20.54 A giocarsi il titolo saranno Spagna, Grecia, Italia, Turchia e Algeria. 20.47 Ora un’ultima premiazione prima della 4×200 uomini, dove l’Italia parte favorita. 20.42 Vince la Bosniaca Pudar, avanti alla portoghee Martins Cunha Monteiro e alla turca Tuncel. 20.36 La sessione non si chiuderà però qui: ci sarà anche la staffetta 4×200 maschile, con l’Italia protagonista fra le cinque finaliste. 20.35 Ora è il ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 Attenzione però:l’Italia, evidentemente per un errore in un cambio. Vince dunque la Grecia avanti alla Spagna, Turchia che sale al terzo posto. 21.06 Grecia seconda in 7.17.91, terza la Spagna in 7.23.07. 21.05 STRAVINCE L’ITALIA! AZZURRI CAMPIONI NELLASTILE LIBERO CON IL TEMPO DI 7.14.02!! 20.54 A giocarsi il titolo saranno Spagna, Grecia, Italia, Turchia e Algeria. 20.47 Ora un’ultima premiazione prima della, dove l’Italia parte favorita. 20.42 Vince la Bosniaca Pudar, avanti alla portoghee Martins Cunha Monteiro e alla turca Tuncel. 20.36 La sessione non si chiuderà però qui: ci sarà anche la staffettamaschile, con l’Italia protagonista fra le cinque finaliste. 20.35 Ora è il ...

