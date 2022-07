Il vaccino protegge meno i bambini | lo studio non lascia dubbi | Ma per i non vaccinati è peggio

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Omicron 5 sta preoccupando molto gli esperti perché l’ultima variante di Covid-19 dimostra di essere contagiosissima praticamente in ogni fascia della popolazione, tanto da non trovare ostacoli nemcon queste temperature così elevate. Fortunatamente, anche questa variante non sembra determinare una sintomatologia diversa rispetto alle altri varianti di Omicron che abbiamo visto finora. I contagiati presentano infatti mal di gola, febbre, raffreddore, dolori articolari e stanchezza. Sembra in diminuzione il mal di testa, che compariva invece con maggiore frequenza in Omicron 1 e 2. Nell’ultimo anno gli esperti hanno premuto molto per far vaccinare anche i, con la convinzione che in questo modo sarebbe stato possibile arginare molto il virus. In realtà, stando ai risultati dellodell’Istituto ...