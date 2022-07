Gommonauti e gommoni | dalle gite in acqua alle imprese di Davì

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 1 luglio 2022) Si intendono per, termine che rimane invariato al maschile e al femminile e che rappresenta la crasi tra le parole “gommone” e “nauta”, tutti coloro che hanno la passione per i viaggi e per lein gommone. Si tratta di un tipo di imbarcazione molto diffusa lungo le coste italiane e non solo: quelli di ultima generazione, a carena rigida, vengono definiti RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat, o più semplicemente RIB. Il gommone Dal primo gommone del tenente di vascello della Royal Navy Peter Halkett che, nella seconda metà dell’Ottocento, aveva ideato un’imbarcazione leggera, pieghevole e gonfiabile in tessuto impregnato di gomma per resisteredure temperature dell’Artico canadese, fino ai modelli più recenti che sono dei veri e propri cabinati: da sempre il gommone è caratterizzato dalla sua comodità e dalla sua ...