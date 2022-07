Fabio Mantovani ricoverato in ospedale: sua moglie Isabella Ricci svela come sta adesso (Di venerdì 1 luglio 2022) In queste ore, Isabella Ricci ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui ha svelato che suo marito Fabio Mantovani è stato ricoverato in ospedale. L’uomo, purtroppo, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico piuttosto importante. Il protagonista doveva risolvere una faccenda che si stava trascinando dietro da un bel po’ di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 luglio 2022) In queste ore,ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui hato che suo maritoè statoin. L’uomo, purtroppo, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico piuttosto importante. Il protagonista doveva risolvere una faccenda che si stava trascinando dietro da un bel po’ di L'articolo proviene da KontroKultura.

