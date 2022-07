Casa & giovani, le scelte degli acquirenti under 34 (Di venerdì 1 luglio 2022) MILANO – Analizzando le compravendite realizzate nel 2021 attraverso le agenzie del Gruppo TecnoCasa attive sul territorio nazionale si evidenzia che gli acquirenti giovani, con un’età compresa tra 18 e 34 anni, compongono il 28,5% del totale. Si tratta della fascia di età più attiva sul mercato e la quota risulta stabile rispetto al 2020, mentre si registra una leggera crescita della percentuale rispetto al 2019, si passa infatti dal 27,1% all’attuale 28,5%. Tra le grandi città italiane è Milano quella che presenta la percentuale più alta di acquirenti under 34 arrivando al 39,1% del totale. Anche Torino, Genova e Bologna spiccano per la presenza di acquirenti giovani, con percentuali che si attestano rispettivamente al 32,1%, al 31,9% e al 30,1%. A seguire troviamo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) MILANO – Analizzando le compravendite realizzate nel 2021 attraverso le agenzie del Gruppo Tecnoattive sul territorio nazionale si evidenzia che gli, con un’età compresa tra 18 e 34 anni, compongono il 28,5% del totale. Si tratta della fascia di età più attiva sul mercato e la quota risulta stabile rispetto al 2020, mentre si registra una leggera crescita della percentuale rispetto al 2019, si passa infatti dal 27,1% all’attuale 28,5%. Tra le grandi città italiane è Milano quella che presenta la percentuale più alta di34 arrivando al 39,1% del totale. Anche Torino, Genova e Bologna spiccano per la presenza di, con percentuali che si attestano rispettivamente al 32,1%, al 31,9% e al 30,1%. A seguire troviamo ...

