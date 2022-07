Calciomercato al via: a giugno un'Inter 'miracolosa', ora le cessioni (Di venerdì 1 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : De Ligt può andar via dalla Juve? No, anzi sì: in cambio di 120 milioni - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Calciomercato al via: a giugno un'#Inter 'miracolosa', adesso serve cedere - sportli26181512 : Calciomercato al via: a giugno un'Inter 'miracolosa', ora le cessioni: Calciomercato al via: a giugno un'Inter 'mir… - Gazzetta_it : Calciomercato al via: a giugno un'#Inter 'miracolosa', adesso serve cedere - Anthonyc932 : Calciomercato Inter, Zanetti svela: “Sanchez e Vidal possono giocare ancora a grandi livelli”. Pronte le cessioni?… -