Wimbledon, per Kyrgios tutto facile con Krajinovic: ora l'incrocio con Tsitsipas (Di giovedì 30 giugno 2022) Wimbledon è capace di confezionare un terzo turno molto interessante: è quello che giocheranno sabato il greco Stefanos Tsitsipas e l'australiano Nick Kyrgios. Tsitsipas, seguito all'angolo dal padre ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022)è capace di confezionare un terzo turno molto interessante: è quello che giocheranno sabato il greco Stefanose l'australiano Nick, seguito all'angolo dal padre ...

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - LiaCapizzi : Isner (36 aces!) ha avuto il tifo contro per tutto il match. È stizzito con tutto il pubblico che sosteva Murray? M… - FiorinoLuca : Una buona prestazione di Lorenzo #Sonego impreziosita da 6 ace, 0 DF, 37 vincenti e 28 gratuiti. Il piemontese si… - Ghigo_07 : RT @federtennis: ?? È 3° turno per Lorenzo a #Wimbledon! #Sonego sconfigge in tre set (7-6 6-4 6-4) il francese Gaston. #stayFIT | #tennis… - Destradipopolo : #BERRETTINI VIENE SOMMERSO DA INSULTI SUI SOCIAL DALLA FOGNA #NOVAX PER IL FORFAIT A #WIMBLEDON A CAUSA DI UN TAMPO… -