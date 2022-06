Tragedia al Mugello, morto un motociclista in uno scontro in pista: grave un altro pilota (Di giovedì 30 giugno 2022) Un motociclista è morto sulla pista del Mugello dopo essere stato trasportato in ospedale già in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto alle 11 di questa mattina, mentre si svolgevano le prove libere per le gare di Coppa Italia di moto in programma questo fine settimana. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due piloti, entrambi rimasti feriti in modo grave. I soccorritori sono riusciti a stabilizzare le loro condizioni prima del trasporto all’ospedale Careggi. Il più grave era stato portato in ospedale con l’eliambulanza, ma dopo qualche ora è morto. La vittima è un 35enne che viveva in Lombardia. L’altro ferito è un 39enne, che ha riportato un politrauma ed è ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, i due piloti ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Unsulladeldopo essere stato trasportato in ospedale già in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto alle 11 di questa mattina, mentre si svolgevano le prove libere per le gare di Coppa Italia di moto in programma questo fine settimana. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due piloti, entrambi rimasti feriti in modo. I soccorritori sono riusciti a stabilizzare le loro condizioni prima del trasporto all’ospedale Careggi. Il piùera stato portato in ospedale con l’eliambulanza, ma dopo qualche ora è. La vittima è un 35enne che viveva in Lombardia. L’ferito è un 39enne, che ha riportato un politrauma ed è ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, i due piloti ...

