Siccità, cozze e vongole a rischio a causa dell'acqua calda - L'allevatore: "Quasi tutte morte" (Di giovedì 30 giugno 2022) commenta La Siccità sta mettendo a rischio anche gli allevamenti di cozze e vongole . A testimoniarlo è uno dei diversi allevatori della Laguna di Marinetti , in provincia di Rovigo , sul Delta del Po. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) commenta Lasta mettendo aanche gli allevamenti di. A testimoniarlo è uno dei diversi allevatoria Laguna di Marinetti , in provincia di Rovigo , sul Delta del Po.

Pubblicità

nagia59 : RT @Newsinunclick: La siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa soffoca v… - Newsinunclick : La siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa soff… - ninda1952 : RT @RaiNews: La siccità provoca una strage di vongole e cozze sul delta del Po - 24emilia : Siccità. Strage di cozze e sul delta del Po, a rischio 20% allevamenti | 24Emilia - noianononhodet1 : RT @Kurosh_74: Da @coldiretti ' La siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la c… -