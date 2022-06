Ronaldo alla Roma? C’è la nuova possibile data dell’annuncio!

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex calciatore giallorosso Angelo Di Livio toglie ogni dubbio. L’ex centrocampista è sicuro che lafaccia sul serio per guadagnarsi le prestazioni sportive di Cristiano. Di Livio dichiara: ”il 7 luglio può essere il giorno di Cristiano”; lo stesso giorno il trofeo della Conference League sarà esposto all’Olimpico.Mercato Angelo Di Livio è sicuro, ed ai microfoni di Retesport dichiara: ”Ho conferme da più fonti che lastia tentando di ingaggiare Cristiano. Da quanto ho saputo nei giorni scorsi, lasta realmente tentando di ingaggiare Cristianoe il 7 luglio potrebbe essere ladell’annuncio di Cristiano in giallorosso. È ...

Pubblicità

repubblica : Cristiano Ronaldo alla Roma e la presentazione 'fantasma' del 29 giugno, la Rai finisce nel mirino dei social: 'Ha… - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - GalantoMassimo : Cristiano Ronaldo alla Roma? La bufala sbarca in Rai (VIDEO). Paolo Paganini: “C’è stato un eccesso da parte nostra… - infoitsport : Ronaldo alla Roma, la conferma arriva da un ex giallorosso: 'Il 7 luglio la presentazione' - darkbusiness1 : RT @ItzGervasio: @PaPaganini @Alex34992584 paolo possibilità reale di ronaldo alla roma? -

... favorendo a suon di gol, dal BresciaJuventus passando per la Nazionale Italiana , la ... Il suo idolo indiscusso è Cristiano, che Barbara ha avuto modo di conoscere da vicino quando Cr7 ...Il serbo ha preso in attacco il posto che fino a un'estate fa era di Cristiano: 'Cristiano ... QuiJuventus hai tante attività diverse: lo stadio che ha un suo business, la prima squadra, ...Cristiano Ronaldo alla Roma, con presentazione ufficiale in programma allo Olimpico nella giornata di... ieri. La bufala di calciomercato arriva in Rai ...La Policia Nacional ha arresta sei persone e ha recuperato i gioielli e gli orologi rubati a Verratti nella villa di Ronaldo a Ibiza ...