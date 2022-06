PierSilvio Berlusconi: la verità dietro la chiusura di Temptation Island (Di giovedì 30 giugno 2022) PierSilvio Berlusconi ieri sera in occasione della Presentazione dei nuovi Palinsesti Mediaset è stato raggiunto da FanPage, che gli ha chiesto delucidazioni in merito alla chiusura di Temptation Island. Mesi fa, infatti, in odore di chiusura del programma si era parlato di un nodo sulla questione dei diritti del format. Ovvero un mancato raggiungimento di accordi fra Banijay (il detentore dei diritti internazionali) e la Fascino di Maria De Filippi. Berlusconi ha però categoricamente smentito: “Non c’è nessun nodo“. E per giustificare l’assenza di una nuova edizione di Temptation Island nel 2022 ha aggiunto: “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation Island resta ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022)ieri sera in occasione della Presentazione dei nuovi Palinsesti Mediaset è stato raggiunto da FanPage, che gli ha chiesto delucidazioni in merito alladi. Mesi fa, infatti, in odore didel programma si era parlato di un nodo sulla questione dei diritti del format. Ovvero un mancato raggiungimento di accordi fra Banijay (il detentore dei diritti internazionali) e la Fascino di Maria De Filippi.ha però categoricamente smentito: “Non c’è nessun nodo“. E per giustificare l’assenza di una nuova edizione dinel 2022 ha aggiunto: “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo.resta ...

