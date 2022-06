Patuanelli | “Decreto tutela Dop e Igp con un fondo da 70 milioni di euro”

(Di giovedì 30 giugno 2022) MACOMER – “Firmerò oggi unattuativo per ladella gastronomia di eccellenza con l’utilizzo di Dop e Igp: è unda 70”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Stefano, a margine dell’assemblea dei soci del Consorzio didel Pecorino Romano a Macomer. “Per la zootecnia abbiamo messo a disposizione 240. Per l’ovino e caprino ci sono 11. Per l’aumento dei costi dell’energia, credo che l’pa ora crei un energy Recovery fund”.ha anche spiegato che “sono state messe in campo risorse per consentire a produzione e industria di andare avanti bene insieme senza dicotomia”. L'articolo L'Opinionista.

