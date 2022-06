MOR, ecco il nuovo beach club sul lago di Como (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel paese di Cadenabbia, non lontano da Tremezzo, ha inaugurato il posto che vuole essere il più trendy dell'estate: una spiaggia, una piscina affacciata sul lago, il ristorante dello chef israeliano Sharon Cohen e un'attentissima drink list Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel paese di Cadenabbia, non lontano da Tremezzo, ha inaugurato il posto che vuole essere il più trendy dell'estate: una spiaggia, una piscina affacciata sul, il ristorante dello chef israeliano Sharon Cohen e un'attentissima drink list

Pubblicità

Paola27448830 : @Laura05479107 @Adnkronos La 4 dose ai fragili...condanna a mor$e con igniezione letale ...ecco la causa...maledetti. - peucezia : RT @Meta__Moro: Ecco Fabrizio Mor…ah no - jessica_rigon : RT @Meta__Moro: Ecco Fabrizio Mor…ah no - SaraFabrizi95 : RT @Meta__Moro: Ecco Fabrizio Mor…ah no - JessicaMa____ : RT @Meta__Moro: Ecco Fabrizio Mor…ah no -