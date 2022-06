Pubblicità

orizzontescuola : Mobilità docenti e ATA, l’Ufficio Scolastico può ancora revocare i trasferimenti e passaggi di ruolo? - Oggiscuola1 : Mobilità docenti 2022/2023 – Rettifiche ai movimenti – Scuola dell’Infanzia Al bollettino dei trasferimenti e passa… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: ...che spesso risultano più critici (come il rapporto numerico tra docenti e studenti) e alla possibilità di mettere a… - MariuzzoAndrea : ...che spesso risultano più critici (come il rapporto numerico tra docenti e studenti) e alla possibilità di metter… - cronachelucane : UNIMOL, SI LAVORA A PROGETTO COOPERAZIONE CON MESSICO - Intraprendere un percorso comune di cooperazione internazio… -

Oggi Scuola

...non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero iche siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di; rientrano in tale categoria anche i...Via libera definitivo alla riforma del reclutamento, il cui testo è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale. Non si tratta, però, dell'... efficienza energetica;sostenibile; nuove ... Mobilità docenti 2022/2023 – Rettifiche ai movimenti – Scuola dell'Infanzia Napoli