Giro Donne 2022, Elisa Balsamo: “La Maglia Rosa sarebbe un sogno. Molto soddisfatta della cronometro” (Di giovedì 30 giugno 2022) Una cronometro individuale sicuramente sopra le aspettative. La condizione, come abbiamo visto qualche giorno fa ai Campionati Italiani, dominati in lungo e in largo, è veramente spaziale. Oggi Elisa Balsamo ha chiuso terza nella prima frazione del Giro d’Italia Donne 2022: l’azzurra è giunta alle spalle della coppia della Bike-Exchange Jayco formata da Kristen Faulkner e Georgia Baker. Per la campionessa del mondo in linea, oggi occasionalmente in divisa Trek-Segafredo senza colori dell’iride, arriva subito una nuova Maglia da indossare: quella blu, di migliore italiana in classifica generale. Giro Donne 2022: Kristen Faulkner vince la cronometro di Cagliari ed è la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Unaindividuale sicuramente sopra le aspettative. La condizione, come abbiamo visto qualche giorno fa ai Campionati Italiani, dominati in lungo e in largo, è veramente spaziale. Oggiha chiuso terza nella prima frazione deld’Italia: l’azzurra è giunta alle spallecoppiaBike-Exchange Jayco formata da Kristen Faulkner e Georgia Baker. Per la campionessa del mondo in linea, oggi occasionalmente in divisa Trek-Segafredo senza colori dell’iride, arriva subito una nuovada indossare: quella blu, di migliore italiana in classifica generale.: Kristen Faulkner vince ladi Cagliari ed è la ...

Pubblicità

sardanews : Giro Donne: Faulkner vince crono Cagliari, è prima maglia rosa - Sardegna - AliGhe86 : Comunque più sento storie in giro, più gli uomini sono le donne del 2020. - baesiltonpitch_ : al centro commerciale perché le donne che non studiano e non sanno la comprensione del testo sanno solo pensare all… - AndreaRo85 : @ILENIALazzaro @Eurosport_IT @giro_donne Bimbe di Panca sez. Cipo2Box - wasserkerker : ieri sera comunque facendo un giro su google earth ho trovato molte isole disabitate, donne PER FAVORE, possiamo fa… -