Dynamite 29 06 2022 Blood & Guts!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 giugno 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo super carichi per l’episodio speciale; Guts. La Little Ceasars Arena di Detroit sarà il teatro di guerra in cui si svolgerà lo scontro decisivo tra JAS e BCC (e soci). Lo show si apre con l’ingresso di Orange Cassidy e notiamo subito una novità: il Freshly Squeezed One è tornato ad usare la theme song ‘Jane’, musica d’ingresso che lo ha accompagnato in passato nel circuito indipendente. Il membro dei Best Friends sfiderà Ethan Page nell’opener della serata. Orange Cassidy vs. Ethan Page (3 / 5) Prima dell’inizio dell’incontro Dan Lambert è riuscito tagliare fuori dalla contesa Chuck Taylor e Trent Beretta, il leader dell’American Top Team ha infatti fatto notare che i compagni di Cassidy non possiedono la licenza da manager e per questo motivo sono stati banditi dal match. Cassidy si ...