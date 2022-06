Draghi - Conte | i retroscena dello scontro e la frittata di Grillo - Politica - quotidiano net

Pubblicità

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - TeresaBellanova : Le parole di Conte nei confronti del Presidente Draghi sono ignobili. Scaricare sul Presidente del Consiglio le dia… - LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - ValeryMell1 : RT @Pinucci63757977: Sceneggiata '#Draghi o' malamente' Regia di Marco Travaglio Sceneggiatura di Rocco Casalino Personaggi: O' spione: De… - walterlana6 : RT @GianniMagini: #Conte: 'Il nostro obiettivo non è sostenere #Draghi. Il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli Ital… -

Primo, esistere politicamente, poi filosofare, si potrebbe dire a proposito diinvece ha bisogno di un partito pro transizione green, ma che lo appoggi. Infatti. "Non esco dal governo ...'Ma cos'è questa cosa di...', dice ai cronisti lasciando Palazzo Madama. Poi torna all'hotel Forum - sua tradizionale dimora romana - dove dovrebbe incontrare i ministri del Movimento, ...Un rientro non solo in vista del delicato consiglio dei ministri sul taglio delle bollette ma soprattutto per sedare la tensione fortissima che la lunga telefonata con Conte evidentemente non era rius ...Scontro durissimo sulle presunte pressioni di Draghi per cacciare il capo politico dei 5Stelle, Mattarella lo riceve e gli chiede di evitare scossoni al governo. Nel Movimento cresce la rivolta ...