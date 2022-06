«Barak è pronto per il Napoli. È mancino come Fabian ma sono due giocatori diversi» (Di giovedì 30 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mauro Meluso, ex direttore sportivo di Spezia e Lecce, che nel 2016 portò Barak in Puglia: «Barak pronto per il Napoli? Assolutamente sì, anche se va contestualizzato nel modulo dove verrà inserito. E’ un ragazzo serio, a Lecce si è rigenerato e a Verona adesso si è lanciato. In Salento sorprese tutti anche per le sue qualità morali. È prontissimo per una grande squadra. Barak erede di Fabián Ruiz? sono due mancini, ma hanno caratteristiche differenti. Il Napoli ha un dirigente di valore come Giuntoli, saprà bene come muoversi sul mercato. Il Napoli è in buonissime mani, poi è una squadra che rappresenta tanto per il Sud. Rappresenta quasi un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mauro Meluso, ex direttore sportivo di Spezia e Lecce, che nel 2016 portòin Puglia: «per il? Assolutamente sì, anche se va contestualizzato nel modulo dove verrà inserito. E’ un ragazzo serio, a Lecce si è rigenerato e a Verona adesso si è lanciato. In Salento sorprese tutti anche per le sue qualità morali. È prontissimo per una grande squadra.erede di Fabián Ruiz?due mancini, ma hanno caratteristiche differenti. Ilha un dirigente di valoreGiuntoli, saprà benemuoversi sul mercato. Ilè in buonissime mani, poi è una squadra che rappresenta tanto per il Sud. Rappresenta quasi un ...

