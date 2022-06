Torna la retorica sui migranti che sbarcano col cellulare in mano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con l’estate Torna ad aumentare il numero dei migranti e ancor di più le polemiche. La semplificazione tipica del dibattito pubblico, che non tiene conto, spesso strumentalmente, della complessità delle questioni, vede due grosse fazioni: quella dei “buonisti” che tradendo l’interesse nazionale si interessano delle condizioni di vita di finti bisognosi, ingranaggio dei loro business; e quelli che difendono il proprio Paese da una presunta “invasione”, preservando beni, accesso ai servizi e ricchezze altrimenti saccheggiate da questi nerboruti stranieri muniti sin nella fase dello sbarco di cellulare. Con l’estate Torna ad aumentare il numero dei migranti e ancor di più le polemiche Per cui se si prova ad articolare un discorso la cui anima sia la tutela dei diritti umani, dunque della persona ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con l’estatead aumentare il numero deie ancor di più le polemiche. La semplificazione tipica del dibattito pubblico, che non tiene conto, spesso strumentalmente, della complessità delle questioni, vede due grosse fazioni: quella dei “buonisti” che tradendo l’interesse nazionale si interessano delle condizioni di vita di finti bisognosi, ingranaggio dei loro business; e quelli che difendono il proprio Paese da una presunta “invasione”, preservando beni, accesso ai servizi e ricchezze altrimenti saccheggiate da questi nerboruti stranieri muniti sin nella fase dello sbarco di. Con l’estatead aumentare il numero deie ancor di più le polemiche Per cui se si prova ad articolare un discorso la cui anima sia la tutela dei diritti umani, dunque della persona ...

