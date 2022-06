Nuovo 4R - Scopri il numero di luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quattroruote di luglio, in edicola da mercoledì 29 giugno e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla Maserati Grecale. Già, abbiamo messo alla frusta la più piccola sport utility del Tridente, ambiziosa portatrice della svolta digitale abbracciata da Modena. Le Prove su strada propongono poi il duello tra la Hyundai i30 e l'Opel Astra, la BMW Serie 2 Active Tourer, la Volkswagen ID.5, l'Audi R8 V10 Performance RWD e, per l'appuntamento con il "Passato prossimo", il confronto tra due Suzuki dall'anima off-road, la Samurai e la Jimny. L'attualità sposta il microscopio sul grande tema dei prossimi anni, ovvero il divieto di vendita di vetture endotermiche a partire dal 2035: vi diciamo tutto quello che c'è da sapere - e preventivare - alla luce della discussa (e discutibile) decisione dell'Europa, quella di puntare tutto e solo sull'elettrico. Non ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quattroruote di, in edicola da mercoledì 29 giugno e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla Maserati Grecale. Già, abbiamo messo alla frusta la più piccola sport utility del Tridente, ambiziosa portatrice della svolta digitale abbracciata da Modena. Le Prove su strada propongono poi il duello tra la Hyundai i30 e l'Opel Astra, la BMW Serie 2 Active Tourer, la Volkswagen ID.5, l'Audi R8 V10 Performance RWD e, per l'appuntamento con il "Passato prossimo", il confronto tra due Suzuki dall'anima off-road, la Samurai e la Jimny. L'attualità sposta il microscopio sul grande tema dei prossimi anni, ovvero il divieto di vendita di vetture endotermiche a partire dal 2035: vi diciamo tutto quello che c'è da sapere - e preventivare - alla luce della discussa (e discutibile) decisione dell'Europa, quella di puntare tutto e solo sull'elettrico. Non ...

