Mercato Lazio: Sarri parte da Gila (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA - Lotito glielo ha promesso meno di un mese fa, strappando il rinnovo di contratto sino al 2025: costruirà una Lazio più forte . Sarri aspetta. I timori, le inquietudini e la fiducia si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA - Lotito glielo ha promesso meno di un mese fa, strappando il rinnovo di contratto sino al 2025: costruirà unapiù forte .aspetta. I timori, le inquietudini e la fiducia si ...

Pubblicità

Corriere : Acerbi vicinissimo al Milan può sbloccare l’arrivo di Romagnoli e il mercato della Lazio - LALAZIOMIA : Lazio, chi è Cancellieri: cresciuto con De Rossi, va da Sarri per esplodere - Ytlop1 : @AleTheStampede Cioè fatemi capire, apro Twetter alle 19 e la Lazio non fa mercato, lo riapro un ora dopo e abbiamo… - sportli26181512 : Lazio, chi è Cancellieri: cresciuto con De Rossi, va da Sarri per esplodere: L’attaccante esterno classe 2002 arriv… - Nichola94584094 : RT @AllRoundLazio: ?????| PARLA #PEDULLÀ: 'Un telefonata tra Setti e #Lotito, i presidenti di #Verona e #Lazio, manda nel vivo il mercato dei… -