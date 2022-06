LIVE Ungheria-Italia 10-11 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: magico Settebello, sarà semifinale con la Grecia! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DEL Settebello 22.14 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, l’avventura continua! E intanto domani alle 16.00 seguiremo la semifinale del Setterosa contro gli Stati Uniti. L’Italia è l’unica nazione ad aver centrato le prime quattro posizioni sia con gli uomini sia con le donne. Un saluto sportivo. 22.11 Miglior realizzatore Di Fulvio con 4 gol. A segno anche Di Somma (2), Echenique (2, decisiva la doppietta dell’italo-argentino), Cannella, Bruni e Dolce. 22.10 5/16 per l’Ungheria in superiorità numerica, 5/12 per l’Italia. Come nelle occasioni migliori, il Settebello ha costruito il successo con una difesa sontuosa. 22.09 La semifinale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DEL22.14 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, l’avventura continua! E intanto domani alle 16.00 seguiremo ladel Setterosa contro gli Stati Uniti. L’è l’unica nazione ad aver centrato le prime quattro posizioni sia con gli uomini sia con le donne. Un saluto sportivo. 22.11 Miglior realizzatore Di Fulvio con 4 gol. A segno anche Di Somma (2), Echenique (2, decisiva la doppietta dell’italo-argentino), Cannella, Bruni e Dolce. 22.10 5/16 per l’in superiorità numerica, 5/12 per l’. Come nelle occasioni migliori, ilha costruito il successo con una difesa sontuosa. 22.09 La...

zazoomblog : LIVE Ungheria-Italia 7-9 pallanuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: ultimi 4 minuti di fuoco - #Ungheria-Italia… - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria 5-4: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Unghe… - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria 1-1: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Unghe… - PadanianS : @Klevis_Gjoka @alessiioc @MattOneMouse Sì ma Klevis, questa losca figura può essere anche la pretendente al trono d… - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Ungheria:… -