LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il secondo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 TRE PALLE BREAK Sinner CHE SCHERZA Ymer DOPO IL DIRITTO A SVENTAGLIO E LA CHIUSURA A RETE 0-30 CHE DIFESA DI Sinner DOPO IL DIRITTO A VOLO DI Ymer 0-15 Sinner chiude a rete dopo il diritto in accelerazione. INIZIO TERZO SET 18.41 Jannik Sinner conquista anche il secondo parziale sul campo 3 dopo 38 minuti; fatale il break subito nel quarto gioco da Mikael Ymer. FINE secondo SET 6-3 secondo SET PER JANNIK Sinner 40-30 ROVESCIO VINCENTE IN PASSANTE DI Ymer 40-15 DUE SET POINT Sinner 30-15 Ymer spinge con il diritto in risposta. 30-0 Gran prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 TRE PALLE BREAKCHE SCHERZADOPO IL DIRITTO A SVENTAGLIO E LA CHIUSURA A RETE 0-30 CHE DIFESA DIDOPO IL DIRITTO A VOLO DI0-15chiude a rete dopo il diritto in accelerazione. INIZIO TERZO SET 18.41 Jannikanche ilparziale sul campo 3 dopo 38 minuti; fatale il break subito nel quarto gioco da Mikael. FINESET 6-3SET PER JANNIK40-30 ROVESCIO VINCENTE IN PASSANTE DI40-15 DUE SET POINT30-15spinge con il diritto in risposta. 30-0 Gran prima ...

