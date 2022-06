Fire 7: ora disponibile all’acquisto in Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Fire 7, il tablet di nuova generazione, è ora disponibile all’acquisto in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova versione Sono passati ormai 11 anni da quando la società di Seattle ha messo in vendita il suo primo tablet. Nel corso degli anni il progetto è stato sempre implementato e ha dato vita a varie generazioni di questo dispositivo. Così è anche per il nuovo Fire 7, da oggi disponibile all’acquisto. Maggiori prestazioni, velocità e autonomia per il nuovo tablet di Amazon: l’esperienza migliorata offre il doppio della RAM e il 40% in più di durata della batteria per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia. Le dimensioni compatte del nuovo tablet di Amazon lo rendono il perfetto compagno di viaggio. Tutti i dettagli sul nuovo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 giugno 2022)7, il tablet di nuova generazione, è orain. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova versione Sono passati ormai 11 anni da quando la società di Seattle ha messo in vendita il suo primo tablet. Nel corso degli anni il progetto è stato sempre implementato e ha dato vita a varie generazioni di questo dispositivo. Così è anche per il nuovo7, da oggi. Maggiori prestazioni, velocità e autonomia per il nuovo tablet di Amazon: l’esperienza migliorata offre il doppio della RAM e il 40% in più di durata della batteria per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia. Le dimensioni compatte del nuovo tablet di Amazon lo rendono il perfetto compagno di viaggio. Tutti i dettagli sul nuovo ...

