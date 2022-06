Degustazioni al calice e show cooking | ' Un Mare diVino' porta le eccellenze laziali ad Anzio e a Terracina

(Di mercoledì 29 giugno 2022) ... in compagnia delle presentatrici della manifestazione Chiara Giannotti, patron di VinoTV e Sara De Bellis, direttore di MangiaeBevi.it, si potranno quindi degustare molti vini. Come le ...

Pubblicità

EsenSemo : @ElettroBI @trabs62 @QNuovo Altro che le degustazioni del cazzo con un nanocentilitro nel calice ?? (secondo me il t… -

A Terracina , invece, Un Mare diVino si terrà sul Lungomare Circe, dove oltre ai protagonisti menzionati, coinvolgerà per leFamiglia Cotarella e una 'delegazione umbra' formata da Blasi ...... Venerdì 8 e sabato 9 luglio dalle 18:00 alle 01:00 Domenica 10 luglio dalle 12:00 alle 19:00 Ticket 15 Comprende:, taschina portalibere di tutte le cantine presenti.Due delle località di mare più gettonate della costa laziale stanno per essere “invase” da fiumi di bianchi e rosati (anche in bollicine) e di eccellenze gastronomiche ...Durante la serata, organizzata dal Circolo Sardegna di Como, i due brillanti musicisti proporranno i brani contenuti nel loro album "Animas" ...