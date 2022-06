"Così la voce di Ferraris mi ha dettato la fine del suo noir dopo la morte" (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Erano due amici: l'amicizia della passione comune di scrivere noir e gialli, della stima, dell'allegria dei pranzi ritagliati nella fretta di Milano. Quando Gianluca Ferraris si è ammalato, poco più di un anno fa, un giorno ha telefonato a Franco Vanni che in quel momento era al supermercato e aveva capito che l'amico stava male ma non Così male. Con una voce sottile, gli ha detto: “Vanni, ti devo chiedere una cosa importante, è la mia ultima volontà. Devi finire di scrivere tu ‘La Mantide'”. “Gli ho risposto di getto promettendogli che lo avrei fatto col massimo dell'energia e dell'impegno che implicava un'amicizia come la nostra. dopo avere messo giù mi sono chiesto però se ne sarei stato capace”. ‘La Mantide', edizioni Piemme, il 28 giugno oggi in libreria. La rivelazione dell'assassino ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Erano due amici: l'amicizia della passione comune di scriveree gialli, della stima, dell'allegria dei pranzi ritagliati nella fretta di Milano. Quando Gianlucasi è ammalato, poco più di un anno fa, un giorno ha telefonato a Franco Vanni che in quel momento era al supermercato e aveva capito che l'amico stava male ma nonmale. Con unasottile, gli ha detto: “Vanni, ti devo chiedere una cosa importante, è la mia ultima volontà. Devi finire di scrivere tu ‘La Mantide'”. “Gli ho risposto di getto promettendogli che lo avrei fatto col massimo dell'energia e dell'impegno che implicava un'amicizia come la nostra.avere messo giù mi sono chiesto però se ne sarei stato capace”. ‘La Mantide', edizioni Piemme, il 28 giugno oggi in libreria. La rivelazione dell'assassino ...

